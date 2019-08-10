Вечером в Киеве могут закрыть три станции метро

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Суббота, 10 августа 2019, 09:11

Источник: пресс-служба Киевского метрополитена

В субботу вечером в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Шахтер" возможны изменения в работе метрополитена.

Детали: Возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после его окончания.

В рамках третьего тура украинской Премьер-лиги в 17 часов начнется матч лидеров чемпионата - "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк).

Украинская правда

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Темы: метро футбол


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