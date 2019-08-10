В Україні буде спекотно, але місцями з грозами

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр

У неділю, 11 серпня, у західних, вдень і в північних областях місцями короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Деталі: Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°, на півночі Лівобережжя 9-11°; вдень 26-31°, на півдні Одеської області до 34°, у північних і східних областях 23-28°.

У Києві - вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

У понеділок, 12 серпня, в Україні без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 13-18°, на півдні та заході до 22°; вдень 28-33°, на півдні Одеської області, Прикарпатті та Закарпатті до 35°.

У Києві 12 серпня також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

10 серпня о 9 годині температура води в Чорному і Азовському морях була 22-26°, у Дніпрі в межах Києва 21°.