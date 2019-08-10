В Украине будет жарко, но местами с грозами

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Суббота, 10 августа 2019, 12:26

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

В воскресенье, 11 августа, в западных, днем и в северных областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Детали: Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, на севере Левобережья 9-11°; днем 26-31°, на юге Одесской области до 34°, в северных и восточных областях 23-28°.

 

В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

В понедельник, 12 августа, в Украине без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-18°, на юге и западе до 22°; днём 28-33°, на юге Одесской области, Прикарпатье и Закарпатье до 35°.

 

В Киеве 12 августа также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

10 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Украинская правда

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Темы: погода


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