На Житомирщині голову райради зловили на хабарі

Джерело: Військова прокуратура Центрального регіону України

Голову Коростенської районної ради Житомирської області Василя Клименка затримали після одержання хабара в розмірі тисячі доларів США.

Деталі: Клименко був затриманий 9 серпня військовою прокуратурою Центрального регіону України спільно з Київським теруправлінням ДБР та Управлінням захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Нацполіції.

Він пообіцяв фізичній особі-підприємцю за 1000 доларів США забезпечити перемогу у конкурсі та затвердження в подальшому договору оренди приміщень Коростенської центральної клінічної лікарні.

Одержання винагороди задокументовано негласними слідчими діями, після чого хабарника затримано в порядку ст. 208 КПК.

На даний час проводяться слідчі та інші процесуальні дії. Затриманому готуються повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, йому загрожує від 5 до років ув'язнення з конфіскацією майна.

Прокуратура не називає імені затриманого, але головою Коростенської районної ради є Василь Клименко.