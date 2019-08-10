В Житомирской области председателя райсовета поймали на взятке

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Суббота, 10 августа 2019, 12:43

Источник: Военная прокуратура Центрального региона Украины

Председателя Коростенского районного совета Василия Клименко задержали после получения взятки в размере тысячи долларов США.

Детали: Клименко был задержан 9 августа Военной прокуратурой Центрального региона Украины совместно с Киевским теруправлением ГБР и Управлением защиты экономики в Житомирской области ДЗЭ Нацполиции.

Он пообещал физическому лицу-предпринимателю за 1000 долларов США обеспечить победу в конкурсе и утверждение в дальнейшем договора аренды помещений Коростенской клинической больницы.

Получение вознаграждения задокументировано негласными следственными действиями, после чего взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия. Задержанному готовятся сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 5 до лет заключения с конфискацией имущества.

Прокуратура не называет имени задержанного, но головой Коростенского районного совета является Василий Клименко.

Украинская правда

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Темы: Житомир взятка


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