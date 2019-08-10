Українські морпіхи взяли участь у військових навчаннях у Грузії

1021 перегляд
Субота, 10 серпня 2019, 16:31

Українські морські піхотинці взяли участь у військових навчаннях Agile Spirit 2019 (Спритний дух 2019), які з 27 липня до 9 серпня проходили в Грузії.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України, пише "Європейська правда".

"Понад 3 тисячі військовослужбовців з 14 країн-членів і партнерів Північноатлантичного альянсу одразу на трьох військових базах відточували спільні дії у складі об’єднаних міжнародних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Навчання Agile Spirit проходять уже 9 раз. Цього року вони відбувалися одночасно на трьох локаціях: в Сенакі, у Вазіані та на полігоні "Орфоло".

У навчаннях взяли участь понад 3 тисячі військових з 14 країн-членів НАТО і країн-партнерів Альянсу: Грузії, США, Британії, Латвії, Литви, Польщі, Норвегії, Бельгії, Болгарії, Греції, Чорногорії, Румунії, Туреччини та України. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Грузія армія Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Грузії приспустили прапори в пам’ять про жертв російсько-грузинської війни 8 серпня 2019, 11:58
Екс-главу Міноборони Грузії взяли під варту за участь у мітингах через російського депутата 28 липня 2019, 09:45
Українку, підозрювану у торгівлі дітьми, звільнив суд Грузії 19 липня 2019, 16:04
Усі новини
Головні новини
Сенцов підтримав протестуючих в РФ
Джемілєв прокоментував заяву Ердогана щодо анексії Криму
Обшукують судно, що возило в окупований Крим паливо для флоту РФ - прокуратура
"Шахтар" переміг "Динамо" у матчі 3 туру УПЛ
Усі новини
безпека

Розбили ртутний термометр. Що робити і куди віднести?

Досвід

Як я провів місяць на Антарктиді

здоров'я

4 поради, як не захворіти від кондиціонера