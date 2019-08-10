Украинские морпехи приняли участие в военных учениях в Грузии

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Суббота, 10 августа 2019, 16:31

Украинские морские пехотинцы приняли участие в военных учениях Agile Spirit 2019 (Ловкий дух 2019), которые с 27 июля по 9 августа проходили в Грузии.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, пишет "Европейская правда".

"Более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса сразу на трех военных базах оттачивали совместные действия в составе объединенных международных подразделений", - говорится в сообщении.

Учения Agile Spirit проходят уже 9 раз. В этом году они проходили одновременно на трех локациях: в Сенаки, в Вазиане и на полигоне "Орфоло".

В учениях приняли участие более 3000 военных из 14 стран НАТО и стран-партнеров Альянса: Грузии, США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины.

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Темы: Грузия армия Украина


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