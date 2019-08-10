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У Румунії масовий мітинг, вимагають відставки уряду

Субота, 10 серпня 2019, 22:54

Джерело: Укрінформ, Радіо Свобода

У Бухаресті на площі перед будівлею уряду Румунії починається мітинг протесту, учасники вимагають відставки уряду під керівництвом Віоріки Денчіле.

Деталі: Акція проходить у річницю аналогічного антиурядового мітингу, який відбувся 10 серпня 2018 року, під час якого багато учасників акції зазнали травм через дії силовиків.

За попередніми даними, участь у цьогорічному мітингу беруть близько 4 тисяч осіб.

Демонстрації з нагоди роковин розгону силовиками масового антикорупційного протесту відбулися також у інших містах.

За різними даними, у центрі Бухареста зібралося близько 20 тисяч людей, акції пройшли у Брашові, Клужі, Констанці, Яссах та інших містах під гаслами "Ми не забули, що ви робили минулого літа" та "Ми стежимо за вами".

 
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Учасники акції протесту також вшанували пам'ять двох дівчат, що загинули від рук маніяка у місті Каракал.

Протестувальники висловили обурення непрофесіоналізмом багатьох представників правоохоронних органів, які несвоєчасно відреагували на отриманий службою порятунку сигнал тривоги для подальшого проведення операції з порятунку дітей.

Передісторія: 

  • У 2018 року румуни, які проживають за кордоном, почали приїздити в країну напередодні антиурядового протесту, на якому вони мали намір закликати уряд до відставки і проведення дострокових виборів. Багато емігрантів заявляли, що вони були вимушені виїхати з країни через корупцію, низьку заробітну плату та відсутність можливостей.

  • У серпні 2018 р. під час зіткнень на антиурядовому мітингу перед будівлею уряду Румунії в Бухаресті постраждали 440 осіб.

  • До початку демонстрації між протестуючими і поліцією сталися сутички, в результаті яких поліція застосувала сльозогінний газ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Румуніямітинги
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