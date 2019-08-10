У Румунії масовий мітинг, вимагають відставки уряду

Джерело: Укрінформ, Радіо Свобода

У Бухаресті на площі перед будівлею уряду Румунії починається мітинг протесту, учасники вимагають відставки уряду під керівництвом Віоріки Денчіле.

Деталі: Акція проходить у річницю аналогічного антиурядового мітингу, який відбувся 10 серпня 2018 року, під час якого багато учасників акції зазнали травм через дії силовиків.

За попередніми даними, участь у цьогорічному мітингу беруть близько 4 тисяч осіб.

Демонстрації з нагоди роковин розгону силовиками масового антикорупційного протесту відбулися також у інших містах.

За різними даними, у центрі Бухареста зібралося близько 20 тисяч людей, акції пройшли у Брашові, Клужі, Констанці, Яссах та інших містах під гаслами "Ми не забули, що ви робили минулого літа" та "Ми стежимо за вами".

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Учасники акції протесту також вшанували пам'ять двох дівчат, що загинули від рук маніяка у місті Каракал.

Протестувальники висловили обурення непрофесіоналізмом багатьох представників правоохоронних органів, які несвоєчасно відреагували на отриманий службою порятунку сигнал тривоги для подальшого проведення операції з порятунку дітей.

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