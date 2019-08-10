У Румунії масовий мітинг, вимагають відставки уряду
Джерело: Укрінформ, Радіо Свобода
У Бухаресті на площі перед будівлею уряду Румунії починається мітинг протесту, учасники вимагають відставки уряду під керівництвом Віоріки Денчіле.
Деталі: Акція проходить у річницю аналогічного антиурядового мітингу, який відбувся 10 серпня 2018 року, під час якого багато учасників акції зазнали травм через дії силовиків.
За попередніми даними, участь у цьогорічному мітингу беруть близько 4 тисяч осіб.
Демонстрації з нагоди роковин розгону силовиками масового антикорупційного протесту відбулися також у інших містах.
За різними даними, у центрі Бухареста зібралося близько 20 тисяч людей, акції пройшли у Брашові, Клужі, Констанці, Яссах та інших містах під гаслами "Ми не забули, що ви робили минулого літа" та "Ми стежимо за вами".
Учасники акції протесту також вшанували пам'ять двох дівчат, що загинули від рук маніяка у місті Каракал.
Протестувальники висловили обурення непрофесіоналізмом багатьох представників правоохоронних органів, які несвоєчасно відреагували на отриманий службою порятунку сигнал тривоги для подальшого проведення операції з порятунку дітей.
Передісторія:
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У 2018 року румуни, які проживають за кордоном, почали приїздити в країну напередодні антиурядового протесту, на якому вони мали намір закликати уряд до відставки і проведення дострокових виборів. Багато емігрантів заявляли, що вони були вимушені виїхати з країни через корупцію, низьку заробітну плату та відсутність можливостей.
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У серпні 2018 р. під час зіткнень на антиурядовому мітингу перед будівлею уряду Румунії в Бухаресті постраждали 440 осіб.
- До початку демонстрації між протестуючими і поліцією сталися сутички, в результаті яких поліція застосувала сльозогінний газ.
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