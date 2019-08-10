В Румынии массовый митинг, требуют отставки правительства

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Суббота, 10 августа 2019, 22:54

Источник: Укринформ, Радио Свобода

В Бухаресте на площади перед зданием правительства Румынии начинается митинг протеста, участники требуют отставки правительства под руководством Виорики Денчиле.

Детали: Акция проходит в годовщину аналогичного антиправительственного митинга, который состоялся 10 августа 2018, во время которого многие участники акции получили травмы из-за действий силовиков.

По предварительным данным, участие в нынешнем митинге принимают около 4 тысяч человек.

Демонстрации по случаю годовщины разгона силовиками массового антикоррупционного протеста прошли также в других городах.

По разным данным, в центре Бухареста собралось около 20 тысяч человек,  акции прошли в Брашове, Клуже, Констанце, Яссах и других городах под лозунгами "Мы не забыли, что вы делали прошлым летом" и "Мы следим за вами".

 
inquam 
 
octav ganea, inquam

Участники акции протеста также почтили память двух девочек, погибших от рук маньяка в городе Каракал. Протестующие выразили возмущение непрофессионализмом представителей правоохранительных органов, которые несвоевременно отреагировали на полученный службой спасения сигнал тревоги для дальнейшего проведения операции по спасению детей.

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Темы: Румыния митинги


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