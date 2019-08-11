Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кім Чен Ин написав Трампу про бажання зустрітись

Неділя, 11 серпня 2019, 02:56
Кім Чен Ин написав Трампу про бажання зустрітись

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин хоче нової зустрічі.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"У листі, який мені надіслав Кім Чен Ин, він дуже ввічливо заявив, що хотів би зустрітися і розпочати переговори, щойно закінчаться спільні навчання США та Південної Кореї", - написав Трамп.

За його словами, у довгому листі Кім висловив "невелике вибачення" за випробування ракет малої дальності і запевнив, що ці випробування закінчаться після завершення військових навчань, які проводять США та Південна Корея.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у не надто далекому майбутньому!" - зазначив Трамп.

Теми: ТрампКНДР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Трамп
Суд у США обрав запобіжний захід Трампу
Трампу висунули звинувачення у справі про штурм Капітолія
Трамп обіцяє змагатись за посаду президента США, навіть якщо його посадять
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: