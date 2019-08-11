Кім Чен Ин написав Трампу про бажання зустрітись

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин хоче нової зустрічі.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"У листі, який мені надіслав Кім Чен Ин, він дуже ввічливо заявив, що хотів би зустрітися і розпочати переговори, щойно закінчаться спільні навчання США та Південної Кореї", - написав Трамп.

За його словами, у довгому листі Кім висловив "невелике вибачення" за випробування ракет малої дальності і запевнив, що ці випробування закінчаться після завершення військових навчань, які проводять США та Південна Корея.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у не надто далекому майбутньому!" - зазначив Трамп.