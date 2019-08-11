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Ким Чен Ын написал Трампу о желании встретиться

Воскресенье, 11 августа 2019, 02:56
Ким Чен Ын написал Трампу о желании встретиться

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет новой встречи.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"В письме, которое мне прислал Ким Чен Ын, он очень вежливо заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только закончатся совместные учения США и Южной Кореи", - написал Трамп.

По его словам, в длинном письме Ким выразил "небольшие извинения" за испытания ракет малой дальности и заверил, что эти испытания закончатся после завершения военных учений, которые проводят США и Южная Корея.

"Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в не слишком далеком будущем!" - отметил Трамп.

Темы: ТрампКНДР
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