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Universal Pictures скасувала вихід фільму після критики Трампа

Неділя, 11 серпня 2019, 04:28

Кінокомпанія Universal Pictures заявила, що скасувала вихід у прокат фільму "Полювання" після критики з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Deadline.

Реліз фільму, який повинен був вийти на екрани 27 вересня, відкладено на невизначений термін після масових розстрілів в Техасі, Огайо і Каліфорнії.

Рішення було прийнято і студією і командою, яка працювала над фільмом.

У студії зазначили, що наразі "не підходящий час для випуску цього фільму".

Нагадаємо:

  • Внаслідок стрілянини у м.Дейтон (штат Огайо, США) загинули дев'ять осіб, не менше 16 зазнали поранень. 
  • 20 людей стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.

Теми: СШАтеракт
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