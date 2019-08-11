Universal Pictures скасувала вихід фільму після критики Трампа

Кінокомпанія Universal Pictures заявила, що скасувала вихід у прокат фільму "Полювання" після критики з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Deadline.

Реліз фільму, який повинен був вийти на екрани 27 вересня, відкладено на невизначений термін після масових розстрілів в Техасі, Огайо і Каліфорнії.

Рішення було прийнято і студією і командою, яка працювала над фільмом.

У студії зазначили, що наразі "не підходящий час для випуску цього фільму".

Нагадаємо: