Universal Pictures скасувала вихід фільму після критики Трампа
Неділя, 11 серпня 2019, 04:28
Кінокомпанія Universal Pictures заявила, що скасувала вихід у прокат фільму "Полювання" після критики з боку президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє Deadline.
Реліз фільму, який повинен був вийти на екрани 27 вересня, відкладено на невизначений термін після масових розстрілів в Техасі, Огайо і Каліфорнії.
Рішення було прийнято і студією і командою, яка працювала над фільмом.
У студії зазначили, що наразі "не підходящий час для випуску цього фільму".
Нагадаємо:
- Внаслідок стрілянини у м.Дейтон (штат Огайо, США) загинули дев'ять осіб, не менше 16 зазнали поранень.
- 20 людей стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.