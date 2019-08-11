Universal Pictures отменила выход фильма после критики Трампа

Кинокомпания Universal Pictures заявила, что отменила выход в прокат фильма "Охота" после критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Deadline.

Релиз фильма, который должен был выйти на экраны 27 сентября, отложено на неопределенный срок после массовых расстрелов в Техасе, Огайо и Калифорнии.

Решение было принято и студией и командой, которая работала над фильмом.

В студии отметили, что сейчас "не подходящее время для выпуска этого фильма".

Напомним:

В результате стрельбы в м.Дейтон (штат Огайо, США) погибли девять человек, не менее 16 получили ранения.

20 человек стали жертвами стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас.

















