У Лівії підірвали автомобіль ООН

У Лівії в суботу, 10 серпня, внаслідок підриву автомобіля на бомбі загинули троє співробітників ООН.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний секретар США Антоніо Гутерріш заявив про двох загиблих співробітників ООН. Пізніше медики повідомили про смерть в лікарні ще одного співробітника.

Вибух стався перед торговим центром у місті Бенгазі. Як мінімум десять осіб отримали поранення, в тому числі діти.

"Генсек США закликає всі сторони дотримуватися гуманітарного перемир'я і повернутися за стіл переговорів, щоб переслідувати мирне майбутнє, якого заслуговує народ Лівії", - заявив офіційний представник США Стефан Дюжаррік.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй повинна була зібратися у суботу на прохання Франції для обговорення останніх подій в Лівії.