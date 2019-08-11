У Лівії підірвали автомобіль ООН
У Лівії в суботу, 10 серпня, внаслідок підриву автомобіля на бомбі загинули троє співробітників ООН.
Про це повідомляє Reuters.
Генеральний секретар США Антоніо Гутерріш заявив про двох загиблих співробітників ООН. Пізніше медики повідомили про смерть в лікарні ще одного співробітника.
Вибух стався перед торговим центром у місті Бенгазі. Як мінімум десять осіб отримали поранення, в тому числі діти.
"Генсек США закликає всі сторони дотримуватися гуманітарного перемир'я і повернутися за стіл переговорів, щоб переслідувати мирне майбутнє, якого заслуговує народ Лівії", - заявив офіційний представник США Стефан Дюжаррік.
Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй повинна була зібратися у суботу на прохання Франції для обговорення останніх подій в Лівії.
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