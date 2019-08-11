Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Лівії підірвали автомобіль ООН

Неділя, 11 серпня 2019, 06:37
У Лівії підірвали автомобіль ООН

У Лівії в суботу, 10 серпня, внаслідок підриву автомобіля на бомбі загинули троє співробітників ООН. 

Про це повідомляє Reuters

Генеральний секретар США Антоніо Гутерріш заявив про двох загиблих співробітників ООН. Пізніше медики повідомили про смерть в лікарні ще одного співробітника.

Вибух стався перед торговим центром у місті Бенгазі. Як мінімум десять осіб отримали поранення, в тому числі діти.

"Генсек США закликає всі сторони дотримуватися гуманітарного перемир'я і повернутися за стіл переговорів, щоб переслідувати мирне майбутнє, якого заслуговує народ Лівії", - заявив офіційний представник США Стефан Дюжаррік. 

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй повинна була зібратися у суботу на прохання Франції для обговорення останніх подій в Лівії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНтеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: