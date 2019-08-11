У Лівії підірвали автомобіль ООН

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Неділя, 11 серпня 2019, 06:37

У Лівії в суботу, 10 серпня, внаслідок підриву автомобіля на бомбі загинули троє співробітників ООН. 

Про це повідомляє Reuters

Генеральний секретар США Антоніо Гутерріш заявив про двох загиблих співробітників ООН. Пізніше медики повідомили про смерть в лікарні ще одного співробітника.

Вибух стався перед торговим центром у місті Бенгазі. Як мінімум десять осіб отримали поранення, в тому числі діти.

"Генсек США закликає всі сторони дотримуватися гуманітарного перемир'я і повернутися за стіл переговорів, щоб переслідувати мирне майбутнє, якого заслуговує народ Лівії", - заявив офіційний представник США Стефан Дюжаррік. 

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй повинна була зібратися у суботу на прохання Франції для обговорення останніх подій в Лівії.

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Теми: ООН теракт


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