В Ливии подорвали автомобиль ООН

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Воскресенье, 11 августа 2019, 06:37

В Ливии в субботу, 10 августа, в результате подрыва автомобиля на бомбе погибли трое сотрудников ООН.

Об этом сообщает Reuters

 Генеральный секретарь США Антонио Гутерриш заявил о двух погибших сотрудниках ООН. Позже медики сообщили о смерти в больнице еще одного сотрудника. 

Взрыв произошел перед торговым центром в городе Бенгази. Как минимум десять человек получили ранения, в том числе дети.

"Генсек призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие и вернуться за стол переговоров, чтобы преследовать мирное будущее, которого заслуживает народ Ливии", - заявил официальный представитель США Стефан Дюжаррик. 

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен был собраться в субботу по просьбе Франции для обсуждения последних событий в Ливии. 

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Темы: ООН теракт


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