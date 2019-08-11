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В Ливии подорвали автомобиль ООН

Воскресенье, 11 августа 2019, 06:37
В Ливии подорвали автомобиль ООН

В Ливии в субботу, 10 августа, в результате подрыва автомобиля на бомбе погибли трое сотрудников ООН.

Об этом сообщает Reuters

 Генеральный секретарь США Антонио Гутерриш заявил о двух погибших сотрудниках ООН. Позже медики сообщили о смерти в больнице еще одного сотрудника. 

Взрыв произошел перед торговым центром в городе Бенгази. Как минимум десять человек получили ранения, в том числе дети.

"Генсек призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие и вернуться за стол переговоров, чтобы преследовать мирное будущее, которого заслуживает народ Ливии", - заявил официальный представитель США Стефан Дюжаррик. 

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен был собраться в субботу по просьбе Франции для обсуждения последних событий в Ливии. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНтеракт
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