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МЗС висловило протест через поїздку Путіна до окупованого Криму

Неділя, 11 серпня 2019, 10:01

Джерело: сайт МЗС

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з українською стороною відвіданням 10 серпня президентом РФ Володимиром Путіним окупованого Криму.

Заява міністерства: Ця поїздка, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною відвідання російськими посадовцями тимчасово окупованого регіону України, є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Cпроби російської сторони та мас-медіа інтерпретувати такі "візити" як "звичайні" внутрішньодержавні поїздки російських посадовців є нікчемними. Крим і Севастополь є невід'ємною частиною суверенної території України.

Що було раніше: Президент РФ Володимир Путін 10 серпня відвідав окупований Крим, де взяв участь у міжнародному байк-шоу "Тінь Вавілона", організованому мотоклубом "Нічні вовки".

Українська правда

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Теми: МЗСПутінКрим
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