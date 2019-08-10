Путін у Криму катається на байку, у Москві люди ховаються від ОМОНу у храмі

Джерело: Новая газета, ОВС-Інфо, "Інтерфакс"

У Москві поліція продовжує затримувати учасників мітингу за вільні вибори і випадкових перехожих, повідомляється про щонайменше 140 затриманих, серед них є неповнолітні.

Деталі: За даними ОВС-Інфо, наразі у Москві затримано 146 осіб, у Санкт-Петербурзі - 86, в Ростові-на-Дону - 11, ще 2 людини затримані в Брянську.

У Москві деякі протестуючі намагалися сховатися від поліції у готелі, проте співробітники не пустили їх у приміщення. За даними "ФБК", готель належить родині віце-мера столиці Наталії Сергуніній.

Силовики влаштували оточення і розгін людей в Іл'їнському сквері, затримання проходили на Маросейці та в районі Китай-міста.

"Кілька людей сховалися у Храмі Усіх Святих на Кулішках. Оточення вишикувалося з різних боків Слов'янській площі", повідомляє "Новая газета".

ОМОН бежит задерживать протестующих под звон колоколов.



Россия, август 2019-го. Холст. Масло



Видео: @Vedomosti pic.twitter.com/vm29VuhkYk — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 10, 2019

фото катерина Фоміна, "Новая газета"

ГУ МВС по Москві повідомляє про 136 затриманих на неузгодженій акції опозиції, яких затримано "за різні правопорушення".

У поліції заявили, що у центрі Москви було посилено заходи безпеки після того, як на мітингу на проспекті Сахарова пролунали "заклики до проведення несанкціонованої акції у місті".

За уточненими даними "Білого лічильника", кількість учасників акції у Москві коливається у межах 50-60 тисяч осіб.

"Мітинг став наймасовішою опозиційною акцією з грудня 2011 року", - зазначають у Твіттері проекту.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін 10 серпня відвідує окупований Крим, де бере участь у міжнародному байк-шоу "Тінь Вавілона", організованому мотоклубом "Нічні вовки".

"Президент РФ Володимир Путін приїхав на байк-шоу "Тінь Вавілона" у Севастополі на мотоциклі "Урал". Президент привіз разом з собою главу Криму Сергія Аксьонова та т.в.о. губернатора міста Михайла Развожаєва. Байкери подарували президенту байкерський головний убір - в'язану шапочку і фільм " Русский реактор", який вони зняли під час одного з попередніх байк-шоу і присвятили Путіну", - пише російський "Інтерфакс".

На «Урале»: Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 10, 2019

Передісторія: