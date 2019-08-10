Путін у Криму катається на байку, у Москві люди ховаються від ОМОНу у храмі
Джерело: Новая газета, ОВС-Інфо, "Інтерфакс"
У Москві поліція продовжує затримувати учасників мітингу за вільні вибори і випадкових перехожих, повідомляється про щонайменше 140 затриманих, серед них є неповнолітні.
Деталі: За даними ОВС-Інфо, наразі у Москві затримано 146 осіб, у Санкт-Петербурзі - 86, в Ростові-на-Дону - 11, ще 2 людини затримані в Брянську.
У Москві деякі протестуючі намагалися сховатися від поліції у готелі, проте співробітники не пустили їх у приміщення. За даними "ФБК", готель належить родині віце-мера столиці Наталії Сергуніній.
Силовики влаштували оточення і розгін людей в Іл'їнському сквері, затримання проходили на Маросейці та в районі Китай-міста.
"Кілька людей сховалися у Храмі Усіх Святих на Кулішках. Оточення вишикувалося з різних боків Слов'янській площі", повідомляє "Новая газета".
ОМОН бежит задерживать протестующих под звон колоколов.— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 10, 2019
Россия, август 2019-го. Холст. Масло
Видео: @Vedomosti pic.twitter.com/vm29VuhkYk
ГУ МВС по Москві повідомляє про 136 затриманих на неузгодженій акції опозиції, яких затримано "за різні правопорушення".
У поліції заявили, що у центрі Москви було посилено заходи безпеки після того, як на мітингу на проспекті Сахарова пролунали "заклики до проведення несанкціонованої акції у місті".
За уточненими даними "Білого лічильника", кількість учасників акції у Москві коливається у межах 50-60 тисяч осіб.
"Мітинг став наймасовішою опозиційною акцією з грудня 2011 року", - зазначають у Твіттері проекту.
У свою чергу президент РФ Володимир Путін 10 серпня відвідує окупований Крим, де бере участь у міжнародному байк-шоу "Тінь Вавілона", організованому мотоклубом "Нічні вовки".
"Президент РФ Володимир Путін приїхав на байк-шоу "Тінь Вавілона" у Севастополі на мотоциклі "Урал". Президент привіз разом з собою главу Криму Сергія Аксьонова та т.в.о. губернатора міста Михайла Развожаєва. Байкери подарували президенту байкерський головний убір - в'язану шапочку і фільм " Русский реактор", який вони зняли під час одного з попередніх байк-шоу і присвятили Путіну", - пише російський "Інтерфакс".
На «Урале»: Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 10, 2019
Передісторія:
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Окружні виборчі комісії Москви відмовили у реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
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Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів тривають у Москві з 14 липня.
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27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.
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Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді було затримано понад тисячу осіб.
- 10 серпня у столиці РФ пройшла чергова акція за вільні вибори, за попередніми оцінками, участь у ній взяли близько 48 тис. осіб. У Санкт-Петербурзі на акції солідарності з московськими протестувальниками поліція затримала 70 осіб.