Путін у Криму катається на байку, у Москві люди ховаються від ОМОНу у храмі

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Субота, 10 серпня 2019, 20:35
фото Влад Докшин, "Новая газета"

Джерело: Новая газета, ОВС-Інфо, "Інтерфакс

У Москві поліція продовжує затримувати учасників мітингу за вільні вибори і випадкових перехожих, повідомляється про щонайменше 140 затриманих, серед них є неповнолітні.

Деталі: За даними ОВС-Інфо, наразі у Москві затримано 146 осіб, у Санкт-Петербурзі - 86, в Ростові-на-Дону - 11, ще 2 людини затримані в Брянську.

У Москві деякі протестуючі намагалися сховатися від поліції у готелі, проте співробітники не пустили їх у приміщення. За даними "ФБК", готель належить родині віце-мера столиці Наталії Сергуніній. 

Силовики влаштували оточення і розгін людей в Іл'їнському сквері, затримання проходили на Маросейці та в районі Китай-міста. 

"Кілька людей сховалися у Храмі Усіх Святих на Кулішках. Оточення вишикувалося з різних боків Слов'янській площі", повідомляє "Новая газета".

 
фото катерина Фоміна, "Новая газета"
 

ГУ МВС по Москві повідомляє про 136 затриманих на неузгодженій акції опозиції, яких затримано "за різні правопорушення".

У поліції заявили, що у центрі Москви було посилено заходи безпеки після того, як на мітингу на проспекті Сахарова пролунали "заклики до проведення несанкціонованої акції у місті".

За уточненими даними "Білого лічильника", кількість учасників акції у Москві коливається у межах 50-60 тисяч осіб. 

"Мітинг став наймасовішою опозиційною акцією з грудня 2011 року", - зазначають у Твіттері проекту. 

У свою чергу президент РФ Володимир Путін 10 серпня відвідує окупований Крим, де бере участь у міжнародному байк-шоу "Тінь Вавілона", організованому мотоклубом "Нічні вовки".

"Президент РФ Володимир Путін приїхав на байк-шоу "Тінь Вавілона" у Севастополі на мотоциклі "Урал". Президент привіз разом з собою главу Криму Сергія Аксьонова та т.в.о. губернатора міста Михайла Развожаєва. Байкери подарували президенту байкерський головний убір - в'язану шапочку і фільм " Русский реактор", який вони зняли під час одного з попередніх байк-шоу і присвятили Путіну", - пише російський "Інтерфакс". 

Передісторія:

  • Окружні виборчі комісії Москви відмовили у реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".

  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів тривають у Москві з 14 липня.

  • 27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.

  • Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді було затримано понад тисячу осіб.

  • 10 серпня у столиці РФ пройшла чергова акція за вільні вибори, за попередніми оцінками, участь у ній взяли близько 48 тис. осіб. У Санкт-Петербурзі на акції солідарності з московськими протестувальниками поліція затримала 70 осіб.

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Теми: Росія Путін Крим поліція


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