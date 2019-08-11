Вантажівка зіткнулася зі "швидкою" у Дніпрі: 5 постраждалих
Джерело: поліція Дніпропетровської області
Внаслідок зіткнення автомобіля швидкої допомоги з вантажівкою у Дніпрі постраждало п'ятеро людей.
Деталі: Аварія сталася 10 серпня близько 18:50 на регульованому перехресті вул. Байкальської та вул. Академіка Образцова м. Дніпра.
Попередньо встановлено, що 28-річний водій вантажного автомобіля "Mercedes-Benz", який рухався на зелене світло світлофора, допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги, водій якого перетинав перехрестя на червоне світло з увімкненими маячками та звуковою сигналізацією.
Внаслідок ДТП постраждали п’ять пасажирів швидкої допомоги – чотири жінки та чоловік. Їх доставили до міської лікарні.
За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).