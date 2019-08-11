Грузовик столкнулся со "скорой" в Днепре: 5 пострадавших

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Воскресенье, 11 августа 2019, 11:11

Источник: полиция Днепропетровской области

В результате столкновения автомобиля скорой помощи с грузовиком в Днепре пострадали пять человек.

 

Детали: Авария произошла 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке ул. Байкальского и ул. Академика Образцова г. Днепр.

 

Предварительно установлено, что 28-летний водитель грузового автомобиля "Mercedes-Benz", который двигался на зеленый свет светофора, допустил столкновение с автомобилем скорой помощи, водитель которого пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией.

В результате ДТП пострадали пять пассажиров скорой помощи - четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.

По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Украинская правда

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Темы: Днепр ДТП


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