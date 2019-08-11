Початок тижня буде спекотним

1783 перегляди
Неділя, 11 серпня 2019, 13:29

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

У понеділок на більшій частині території України опадів не очікується, лише на Волині та Львівщині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

 

Деталі: Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, на Закарпатті та півдні Одеської області до 35°.

У Києві в понеділок – без опадів; температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

На 13 серпня синоптики прогнозують у західних областях місцями короткочасний дощ, грозу, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

 

Температура вночі 14-19°, на сході країни місцями 11-13°; вдень 28-33°.

У Києві на 13 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 30-32°.

11 серпня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях була 23-27°, в районі Одеси та Приморського 21-22°, в Дніпрі в межах Києва 22°.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Україні буде спекотно, але місцями з грозами 10 серпня 2019, 12:26
Одесу накрив шторм, гроза підбирається і до Києва 9 серпня 2019, 14:45
На Рівненщині через негоду загинула людина 9 серпня 2019, 12:16
Усі новини
Головні новини
Роскомнагляд вимагає від Google заборонити рекламу акцій протесту на YouTube
Привласнення "Межигір'я": про підозру повідомили 8 особам
ООС: 13 обстрілів, один військовий загинув, одного поранено
Сенцов підтримав протестуючих в РФ
Усі новини
здоров'я

Як на організм діють ліки проти головного болю

сім'я

17 запитань, які варто поставити батькові просто зараз

Культура

Якою є сучасна українська кераміка