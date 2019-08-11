Начало недели будет жарким

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Воскресенье, 11 августа 2019, 13:29

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

В понедельник на большей части территории Украины осадков не ожидается, лишь на Волыни и Львовщине местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

 

Детали: Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до 35°.

В Киеве в понедельник - без осадков; температура ночью 16-18°, днем ​​28-30°.

На 13 августа синоптики прогнозируют в западных областях местами кратковременный дождь, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

 

Температура ночью 14-19°, на востоке страны местами 11-13°; днем 28-33°.

В Киеве на 13 августа без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем ​​30-32°.

11 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°, в районе Одессы и Приморского 21-22°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Украинская правда

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Темы: погода


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