Начало недели будет жарким
Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
В понедельник на большей части территории Украины осадков не ожидается, лишь на Волыни и Львовщине местами пройдут кратковременные грозовые дожди.
Детали: Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до 35°.
В Киеве в понедельник - без осадков; температура ночью 16-18°, днем 28-30°.
На 13 августа синоптики прогнозируют в западных областях местами кратковременный дождь, грозы, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, на востоке страны местами 11-13°; днем 28-33°.
В Киеве на 13 августа без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 30-32°.
11 августа в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°, в районе Одессы и Приморского 21-22°, в Днепре в пределах Киева 22°.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua