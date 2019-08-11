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Екс-прем'єру Молдови не дали вивезти з країни 50 тисяч євро

Неділя, 11 серпня 2019, 18:02

Джерело: Укрінформ

Екс-прем'єру Молдови Юрію Лянке не дозволили вивезти до Румунії 50 тисяч євро, які він намагався провезти, скориставшись дипломатичним паспортом.

Деталі: Фізичні особи мають право без документального підтвердження вивозити з Молдови грошові кошти на суму не більше 10 тис. євро. У разі перевищення зазначеної суми на митниці необхідно подати додаткові документи, що підтверджують походження коштів. 

Пряма мова: "Після того, як я зняв гроші зі свого рахунку, повідомив банку, що ці гроші будуть вивезені, адже у Румунії вони мені потрібні. Гроші були зазначені в декларації про доходи, оскільки я є державним службовцем. Співробітники банку пояснили, що документи, надані ними, можуть використовуватися для вивозу грошей з Молдови. Знаючи, що суму понад 10 тисяч потрібно декларувати, я попросив митника надати необхідну декларацію, проте співробітник митниці заявив, що необхідно ще один дозвіл".

Після пред'явлення претензій митниками Лянке був змушений повернутися до Кишинева.

Екс-прем'єр додав, що диппаспорт він має на законних підставах, як колишній міністр закордонних справ, надзвичайний посол і повноважний представник.

За словами Лянке, згідно з чинним у країні законодавством, він має диппаспорт довічно, тому він мав право перетнути кордон по дипломатичному паспорту.

Теми: Молдовапрем'єргроші
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