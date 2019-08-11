Экс-премьеру Молдовы не дали вывезти из страны 50 тысяч евро

Источник: Укринформ

Экс-премьеру Молдовы Юрию Лянкэ не позволили вывезти в Румынию 50 тыс. евро, которые он пытался провезти, воспользовавшись дипломатическим паспортом.

Детали: Физические лица имеют право без документального подтверждения вывозить из Молдовы денежные средства на сумму не более 10 тыс. евро. В случае превышения указанной суммы на таможне необходимо представить дополнительные документы, подтверждающие происхождение средств.

Прямая речь: "После того, как я снял деньги со своего счета, сообщил банка, что эти деньги будут вывезены, т.к. в Румынии они мне нужны. Деньги были указаны в декларации о доходах, поскольку я являюсь госслужащим. Сотрудники банка объяснили, что документы, предоставленные ими, могут использоваться для вывоза денег из Молдовы. Зная, что сумму более 10 тыс. нужно декларировать, я попросил таможенника оказать необходимую декларацию, однако сотрудник таможни заявил, что необходимо еще одно разрешение".

После предъявления претензий таможенниками Лянкэ был вынужден вернуться в Кишинев.

Экс-премьер добавил, что диппаспортом пользуется на законных основаниях, как бывший министр иностранных дел, чрезвычайный посол и полномочный представитель.

По словам Лянкэ, в соответствии с действующим в стране законодательством, он может пользоваться диппаспортом пожизненно, поэтому имел право пересечь границу по этому документу.