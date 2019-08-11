Працівник Нацполіції влаштував смертельне ДТП і помер від травм

Джерело: відділ комунікації поліції Житомирської області

Старший оперуповноважений управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області, перебуваючи за кермом, спричинив ДТП, внаслідок якої загинули 4 особи.

Деталі: За даними поліції, аварія сталася в ніч на 11 серпня на автодорозі "Шепетівка-Чуднів-Бердичів". За попередньою інформацією, 29-річний співробітник ГУНП, перебуваючи за кермом "Пежо", не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з автомобілем ВАЗ.

Від отриманих травм на місці пригоди загинули водій та 55-річний пасажир ВАЗ, водія "Пежо" та 53-річну пасажирку ВАЗ було госпіталізовано до Чуднівської лікарні. Врятувати їх життя не вдалося, обоє померли у відділенні інтенсивної терапії.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Зібрані матеріали будуть скеровані до Територіального управління ДБР для подальшого розслідування.