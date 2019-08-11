Работник Нацполиции устроил смертельное ДТП и скончался от травм

Источник: отдел коммуникации полиции Житомирской области

Старший оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУНП в Житомирской области, находясь за рулем, устроил ДТП, в результате которого погибли 4 человека.

Детали: По данным полиции, авария произошла в ночь на 11 августа на автодороге "Шепетовка-Чуднов-Бердичев".

По предварительной информации, 29-летний сотрудник ГУНП, находясь за рулем "Пежо", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.

От полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗ, водитель "Пежо" и 53-летняя пассажир ВАЗ были госпитализированы в Чудновского больницу. Оба скончались в отделении интенсивной терапии.

По факту начато уголовное производство по ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Собранные материалы будут направлены в территориальное управление ГБР для дальнейшего расследования.