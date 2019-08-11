Работник Нацполиции устроил смертельное ДТП и скончался от травм

2511 просмотров
Воскресенье, 11 августа 2019, 19:37

Источник: отдел коммуникации полиции Житомирской области

Старший оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУНП в Житомирской области, находясь за рулем, устроил ДТП, в результате которого погибли 4 человека.

Детали: По данным полиции, авария произошла в ночь на 11 августа на автодороге "Шепетовка-Чуднов-Бердичев".

По предварительной информации, 29-летний сотрудник ГУНП, находясь за рулем "Пежо", не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ.

От полученных травм на месте происшествия погибли водитель и 55-летний пассажир ВАЗ, водитель "Пежо" и 53-летняя пассажир ВАЗ были госпитализированы в Чудновского больницу. Оба скончались в отделении интенсивной терапии.

По факту начато уголовное производство по ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Собранные материалы будут направлены в территориальное управление ГБР для дальнейшего расследования.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ДТП жертвы полиция Житомир


powered by lun.ua
Материалы по теме
Грузовик столкнулся со "скорой" в Днепре: 5 пострадавших 11 августа 2019, 11:11
Неуправляемый BMW влетел в маршрутку на Житомирщине: десятки пострадавших 9 августа 2019, 16:59
Пьяный полицейский на машине сбил женщину, за дело взялось ГБР 6 августа 2019, 14:18
Все новости
Главные новости
Волкер рассказал об очередном раунде консультаций по "нормандскому формату"
Работник Нацполиции устроил смертельное ДТП и скончался от травм
Премьер-министр Израиля впервые за 20 лет посетит Украину
Роскомнадзор требует от Google запретить рекламу акций протеста на YouTube
Все новости
Дети

9 способов научить детей есть правильно

ted

4 выступления TED о математике любви и причины измен

здоровье

4 совета, как не заболеть от кондиционера

Поиск по сайту
Архив
Весь архів