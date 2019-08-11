Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Юний українець став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду

Неділя, 11 серпня 2019, 20:42
Юний українець став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду

Джерело: Tribuna

13-річний український спортсмен Олексій Середа виграв Чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

Деталі: Представник України з результатом 488,85 бала випередив спортсмена з Франції Бенджаміна Оффре (474,90) і росіянина Руслана Тернового (445,25).

Середа став наймолодшим чемпіоном Європи в історії.

На Чемпіонаті Європи-2019, який проходить у Києві, медаль українця стала сьомою у загальнокомандному заліку.

Кілька днів тому Середа у парі з Олегом Сербіним посіли друге місце у фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки.

У липні Середа зупинився за крок від медалі на Чемпіонаті світу з водних видів спорту, посівши четверте місце.

Теми: спортУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
спорт
Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону
Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: