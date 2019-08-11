Юний українець став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду

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Неділя, 11 серпня 2019, 20:42

Джерело: Tribuna

13-річний український спортсмен Олексій Середа виграв Чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

Деталі: Представник України з результатом 488,85 бала випередив спортсмена з Франції Бенджаміна Оффре (474,90) і росіянина Руслана Тернового (445,25).

Середа став наймолодшим чемпіоном Європи в історії.

На Чемпіонаті Європи-2019, який проходить у Києві, медаль українця стала сьомою у загальнокомандному заліку.

Кілька днів тому Середа у парі з Олегом Сербіним посіли друге місце у фіналі синхронних стрибків з 10-метрової вишки.

У липні Середа зупинився за крок від медалі на Чемпіонаті світу з водних видів спорту, посівши четверте місце.

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Теми: спорт Україна


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