Юный украинец стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду
Источник: Tribuna
13-летний украинский спортсмен Алексей Середа выиграл Чемпионат Европы по прыжкам в воду.
Детали: Представитель Украины с результатом 488,85 балла опередил спортсмена из Франции Бенджамина Оффре (474,90) и россиянина Руслана Тернового (445,25).
Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории.
На Чемпионате Европы-2019, который проходит в Киеве, медаль украинца стала седьмой в общекомандном зачете.
Несколько дней назад Середа в паре с Олегом Сербиным заняли второе место в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки.
В июле Середа остановился в шаге от медали на Чемпионате мира по водным видам спорта, заняв четвертое место.
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