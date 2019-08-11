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Юный украинец стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду

Воскресенье, 11 августа 2019, 20:42
Юный украинец стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду

Источник: Tribuna

13-летний украинский спортсмен Алексей Середа выиграл Чемпионат Европы по прыжкам в воду. 

Детали: Представитель Украины с результатом 488,85 балла опередил спортсмена из Франции Бенджамина Оффре (474,90) и россиянина Руслана Тернового (445,25). 

Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории.

На Чемпионате Европы-2019, который проходит в Киеве, медаль украинца стала седьмой в общекомандном зачете.  

Несколько дней назад Середа в паре с Олегом Сербиным заняли второе место в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки. 

В июле Середа остановился в шаге от медали на Чемпионате мира по водным видам спорта, заняв четвертое место. 

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Темы: спортУкраина
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