В Єрусалимі через заворушення постраждали понад 60 осіб

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Неділя, 11 серпня 2019, 22:38

Джерело: DW

Внаслідок масових заворушень на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали понад 60 осіб.

Деталі: В результаті зіткнень з поліцією зазнав травм 61 палестинець, 15 з них були доставлені в лікарню.

Ізраїльська поліція повідомила, що четверо її співробітників постраждали від предметів, які кидали у них палестинці.

11 серпня - день національного трауру за зруйнованим Храмом, який відзначають іудеї, збігся з мусульманським святом Курбан-байрам.  Аби уникнути заворушень, поліція заборонила вхід на гору для євреїв і туристів.

На святкову службу у мечеті Аль-Акса на Храмовій горі прийшли тисячі мусульман. Разом з тим біля входу на Храмову гору зібрався натовп іудеїв і серед палестинців поширювалися повідомлення, що євреїв пропускають попри заборону. 

Мусульмани почали протестувати, поліції довелося застосувати світлошумові гранати, зазначено у повідомленні. 

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Теми: Ізраїль святкування поліція


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