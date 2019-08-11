В Єрусалимі через заворушення постраждали понад 60 осіб
Джерело: DW
Внаслідок масових заворушень на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали понад 60 осіб.
Деталі: В результаті зіткнень з поліцією зазнав травм 61 палестинець, 15 з них були доставлені в лікарню.
Ізраїльська поліція повідомила, що четверо її співробітників постраждали від предметів, які кидали у них палестинці.
11 серпня - день національного трауру за зруйнованим Храмом, який відзначають іудеї, збігся з мусульманським святом Курбан-байрам. Аби уникнути заворушень, поліція заборонила вхід на гору для євреїв і туристів.
На святкову службу у мечеті Аль-Акса на Храмовій горі прийшли тисячі мусульман. Разом з тим біля входу на Храмову гору зібрався натовп іудеїв і серед палестинців поширювалися повідомлення, що євреїв пропускають попри заборону.
Мусульмани почали протестувати, поліції довелося застосувати світлошумові гранати, зазначено у повідомленні.
הפרות הסדר בהר הבית: השוטרים עצרו 7 חשודים והשיבו את הסדר הציבורי על כנו. בהמשך הוחלט לאפשר את הביקורים במקום, בליווי כוחות משטרה שפעלו מול מפרי סדר שניסו למנוע את הביקורים. משטרת ישראל תמשיך לפעול על מנת לאפשר את חופש הדת והפולחן לכלל הדתות, תוך שמירה על שלום הציבור וביטחונו pic.twitter.com/ahfP0xFonV— משטרת ישראל (@IL_police) August 11, 2019
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