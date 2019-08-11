Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Єрусалимі через заворушення постраждали понад 60 осіб

Неділя, 11 серпня 2019, 22:38

Джерело: DW

Внаслідок масових заворушень на Храмовій горі в Єрусалимі постраждали понад 60 осіб.

Деталі: В результаті зіткнень з поліцією зазнав травм 61 палестинець, 15 з них були доставлені в лікарню.

Ізраїльська поліція повідомила, що четверо її співробітників постраждали від предметів, які кидали у них палестинці.

11 серпня - день національного трауру за зруйнованим Храмом, який відзначають іудеї, збігся з мусульманським святом Курбан-байрам.  Аби уникнути заворушень, поліція заборонила вхід на гору для євреїв і туристів.

На святкову службу у мечеті Аль-Акса на Храмовій горі прийшли тисячі мусульман. Разом з тим біля входу на Храмову гору зібрався натовп іудеїв і серед палестинців поширювалися повідомлення, що євреїв пропускають попри заборону. 

Мусульмани почали протестувати, поліції довелося застосувати світлошумові гранати, зазначено у повідомленні. 

Теми: Ізраїльсвяткуванняполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Ізраїль
Макрон закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: