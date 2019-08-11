В Иерусалиме из-за беспорядков пострадали более 60 человек

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Воскресенье, 11 августа 2019, 22:38

Источник: DW

В результате массовых беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек.

Детали: В результате столкновений с полицией травмы получил 61 палестинец, 15 из них были доставлены в больницу.

Израильская полиция сообщила, что четверо ее сотрудников пострадали от предметов, которые бросали в них палестинцы.

11 августа - день национального траура по разрушенному храму, который отмечают иудеи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. Чтобы избежать беспорядков, полиция запретила вход на гору для евреев и туристов.

На праздничную службу в мечети Аль-Акса на Храмовой горе пришли тысячи мусульман. Вместе с тем у входа на Храмовую гору собралась толпа иудеев и среди палестинцев распространялись сообщения, что евреев пропускают, несмотря на запрет.

Мусульмане начали протестовать, полиции пришлось применить светошумовые гранаты, отмечается в сообщении. 

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Темы: Израиль празднования полиция


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