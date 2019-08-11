В Иерусалиме из-за беспорядков пострадали более 60 человек
Источник: DW
В результате массовых беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек.
Детали: В результате столкновений с полицией травмы получил 61 палестинец, 15 из них были доставлены в больницу.
Израильская полиция сообщила, что четверо ее сотрудников пострадали от предметов, которые бросали в них палестинцы.
11 августа - день национального траура по разрушенному храму, который отмечают иудеи, совпал с мусульманским праздником Курбан-байрам. Чтобы избежать беспорядков, полиция запретила вход на гору для евреев и туристов.
На праздничную службу в мечети Аль-Акса на Храмовой горе пришли тысячи мусульман. Вместе с тем у входа на Храмовую гору собралась толпа иудеев и среди палестинцев распространялись сообщения, что евреев пропускают, несмотря на запрет.
Мусульмане начали протестовать, полиции пришлось применить светошумовые гранаты, отмечается в сообщении.
הפרות הסדר בהר הבית: השוטרים עצרו 7 חשודים והשיבו את הסדר הציבורי על כנו. בהמשך הוחלט לאפשר את הביקורים במקום, בליווי כוחות משטרה שפעלו מול מפרי סדר שניסו למנוע את הביקורים. משטרת ישראל תמשיך לפעול על מנת לאפשר את חופש הדת והפולחן לכלל הדתות, תוך שמירה על שלום הציבור וביטחונו pic.twitter.com/ahfP0xFonV— משטרת ישראל (@IL_police) August 11, 2019
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