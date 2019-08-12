В Донецьку в річці масово гине риба
Жителі окупованого Донецька масово скаржаться на загибель риби у річці Кальміус.
Про це з посиланням на місцеве медіа повідомляє Новое время.
У "МОЗ ДНР" заявляють про органічне забруднення води Нижньо-Кальміуського водосховища. Причини забруднення наразі невідомі.
За результатами санітарно-хімічних і мікробіологічних досліджень від 8-9 серпня встановлено факт невідповідності води Нижньо-Кальміуського водосховища за такими показниками: нафтопродукти в 2,5 рази, феноли в 3 рази, марганець у 5 разів, рівень вмісту кишкової палички становить 7 000 000 в 1 дм³ (за норми 5000 в 1 дм³).
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