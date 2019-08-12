В Донецке в реке массово гибнет рыба

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Понедельник, 12 августа 2019, 00:36

Жители оккупированного Донецка массово жалуются на гибель рыбы в реке Кальмиус.

Об этом со ссылкой на местное медиа сообщает Новое время.

В "МЗ ДНР" заявляют о органическом загрязнение воды Нижне-Кальмиусского водохранилища. Причины загрязнения пока неизвестны.

По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям: нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, уровень содержания кишечной палочки составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме 5000 в 1 дм³).

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Темы: Донецк


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