В Донецке в реке массово гибнет рыба

Жители оккупированного Донецка массово жалуются на гибель рыбы в реке Кальмиус.

Об этом со ссылкой на местное медиа сообщает Новое время.

В "МЗ ДНР" заявляют о органическом загрязнение воды Нижне-Кальмиусского водохранилища. Причины загрязнения пока неизвестны.

По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям: нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, уровень содержания кишечной палочки составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме 5000 в 1 дм³).