Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Донецке в реке массово гибнет рыба

Понедельник, 12 августа 2019, 00:36

Жители оккупированного Донецка массово жалуются на гибель рыбы в реке Кальмиус.

Об этом со ссылкой на местное медиа сообщает Новое время.

В "МЗ ДНР" заявляют о органическом загрязнение воды Нижне-Кальмиусского водохранилища. Причины загрязнения пока неизвестны.

По результатам санитарно-химических и микробиологических исследований от 8-9 августа установлен факт несоответствия воды Нижне-Кальмиусского водохранилища по следующим показателям: нефтепродукты в 2,5 раза, фенолы в 3 раза, марганец в 5 раз, уровень содержания кишечной палочки составляет 7 000 000 в 1 дм³ (при норме 5000 в 1 дм³).

Темы: Донецк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Донецк
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"
Станислав Асеев: Иногда я не могу вспомнить, как выглядит Донецк – специально открываю GoogleMaps, чтобы посмотреть город
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: