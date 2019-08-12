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У Гонконгу поліція розігнала протестувальників сльозогінним газом

Понеділок, 12 серпня 2019, 02:58

У Гонконгу під час антиурядових протестів у неділю, 11 серпня, продовжилися сутички поліції з мітингарями. Поліція застосувала сльозогінний газ. 

Про це повідомляє агенція Reuters, передає DW.

Мітинги відбулися одразу в трьох районах Гонконгу. Протестувальники кидали у правоохоронців каміння та інші предмети. Окрім того, під час протестів вибухнули дві бензинові бомби. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

Перед цим понад тисячі людей пройшли маршем великою торговельною магістраллю Хеннесі-роуд. Люди тримали банери з надписами "Поверніть нам Гонконг" та "Відмовтеся від закону зла". Мається на увазі законопроєкт про екстрадицію на материковий Китай, який і спричинив останню хвилю протестів.

Теми: мітинги
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