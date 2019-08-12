В Гонконге полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
В Гонконге во время антиправительственных протестов в воскресенье, 11 августа, продолжились столкновения полиции с митингующими. Полиция применила слезоточивый газ.
Об этом сообщает агентство Reuters, передает DW.
Митинги прошли сразу в трех районах Гонконга. Протестующие бросали в стражей порядка камни и другие предметы. Кроме того, во время протестов в другом районе взорвались две бензиновые бомбы. В ответ полиция в трех районах применила слезоточивый газ.
Перед этим более тысячи человек прошли маршем большой торговой магистралью Хеннеси-роуд. Люди держали баннеры с надписями "Верните нам Гонконг" и "Откажитесь от закона зла". Имеется в виду законопроект об экстрадиции на материковый Китай, который вызвал последнюю волну протестов.
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