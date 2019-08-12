В Гонконге полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

В Гонконге во время антиправительственных протестов в воскресенье, 11 августа, продолжились столкновения полиции с митингующими. Полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает DW.

Митинги прошли сразу в трех районах Гонконга. Протестующие бросали в стражей порядка камни и другие предметы. Кроме того, во время протестов взорвались две бензиновые бомбы. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Перед этим более тысячи человек прошли маршем большой торговой магистралью Хеннеси-роуд. Люди держали баннеры с надписями "Верните нам Гонконг" и "Откажитесь от закона зла". Имеется в виду законопроект об экстрадиции на материковый Китай, который вызвал последнюю волну протестов.





