 У США в дитячому садку загинули п’ятеро дітей

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Понеділок, 12 серпня 2019, 04:16

У неділю, 11 серпня, в американському штаті Пенсильванія сталася пожежа в дитячому садку, в результаті чого загинули п’ятеро дітей.

Про це повідомляє AP.

За словами начальника пожежної охорони Гая Сантона, загиблим було від восьми місяців до семи років.

У результаті інциденту постраждала також власниця закладу і ще одна людина - місцевий житель, який проживає по сусідству. Причини загоряння встановлюються.

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Теми: США пожежа


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