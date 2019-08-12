У США в дитячому садку загинули п’ятеро дітей
У неділю, 11 серпня, в американському штаті Пенсильванія сталася пожежа в дитячому садку, в результаті чого загинули п’ятеро дітей.
Про це повідомляє AP.
За словами начальника пожежної охорони Гая Сантона, загиблим було від восьми місяців до семи років.
У результаті інциденту постраждала також власниця закладу і ще одна людина - місцевий житель, який проживає по сусідству. Причини загоряння встановлюються.
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