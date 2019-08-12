 У США в дитячому садку загинули п’ятеро дітей

У неділю, 11 серпня, в американському штаті Пенсильванія сталася пожежа в дитячому садку, в результаті чого загинули п’ятеро дітей.

Про це повідомляє AP.

За словами начальника пожежної охорони Гая Сантона, загиблим було від восьми місяців до семи років.

У результаті інциденту постраждала також власниця закладу і ще одна людина - місцевий житель, який проживає по сусідству. Причини загоряння встановлюються.