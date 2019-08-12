В США в детском саду погибли пятеро детей
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Понедельник, 12 августа 2019, 04:16
В воскресенье, 11 августа, в американском штате Пенсильвания произошел пожар в детском саду, в результате чего погибли пятеро детей.
Об этом сообщает AP.
По словам начальника пожарной охраны Гая Сантона, погибшим было от восьми месяцев до семи лет.
В результате инцидента пострадала также владелица детсада и еще один человек - местный житель, проживающий по соседству. Причины возгорания устанавливаются.
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