В США в детском саду погибли пятеро детей

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Понедельник, 12 августа 2019, 04:16

В воскресенье, 11 августа, в американском штате Пенсильвания произошел пожар в детском саду, в результате чего погибли пятеро детей.

Об этом сообщает AP.

По словам начальника пожарной охраны Гая Сантона, погибшим было от восьми месяцев до семи лет.

В результате инцидента пострадала также владелица детсада и еще один человек - местный житель, проживающий по соседству. Причины возгорания устанавливаются.

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Темы: США пожар


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