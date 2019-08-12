У Мексиці невідомі розстріляли вісім осіб

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Понеділок, 12 серпня 2019, 06:50

У мексиканському штаті Гуанахуато озброєна група людей напала на більярдний клуб, в результаті загинули вісім осіб, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє газета El Universal

"Нападники діяли дуже швидко. Вони обстріляли кількох людей, які перебували за більярдними столами", - зазначає видання. 

За даними видання, серед постраждалих опинилися двоє неповнолітніх. Поліції не вдалося затримати нападників.

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Теми: Мексика


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