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В Мексике неизвестные расстреляли восемь человек

Понедельник, 12 августа 2019, 06:50

В мексиканском штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает газета El Universal.

"Нападавшие действовали очень быстро. Они обстреляли нескольких людей, находившихся за бильярдными столами", - отмечает издание.

По данным издания, в числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.Полиции не удалось задержать нападавших.




Темы: Мексика
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