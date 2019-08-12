В Мексике неизвестные расстреляли восемь человек
Понедельник, 12 августа 2019, 06:50
В мексиканском штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает газета El Universal.
"Нападавшие действовали очень быстро. Они обстреляли нескольких людей, находившихся за бильярдными столами", - отмечает издание.
По данным издания, в числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.Полиции не удалось задержать нападавших.