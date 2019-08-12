В Мексике неизвестные расстреляли восемь человек

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Понедельник, 12 августа 2019, 06:50

В мексиканском штате Гуанахуато вооруженная группа людей совершила нападение на бильярдный клуб, в результате которого погибли восемь человек, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает газета El Universal.

"Нападавшие действовали очень быстро. Они обстреляли нескольких людей, находившихся за бильярдными столами", - отмечает издание.

По данным издания, в числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних.Полиции не удалось задержать нападавших.




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Темы: Мексика


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