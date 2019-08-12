Силовики накрили міжрегіональну банду під контролем злодіїв у законі

Джерело: повідомлення прес-служби Нацполіції

Кримська поліція припинила діяльність злочинної організації, яка контролювалася "злодіями у законі" і діяла на території Автономної Республіки Крим, Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей.

Повідомлення прес-служби: "Документування незаконної діяльності злочинної організації тривало майже рік. За цей час вдалося встановити, що вона функціонувала під керівництвом так званих "злодіїв у законі". Затримані упродовж двох років зібрали кілька десятків мільйонів гривень для злодійського "общака"".

"Так званим "куратором" півдня України був мешканець Одеси, "злодій у законі" на прізвисько "Шарик". Херсонську "ланку" злочинної організації очолював лідер регіонального злочинного середовища. В його обов’язки входив контроль за наповненням "общака"".

Деталі: Кошти надходили від шахрайських дій, крадіжок, автоугонів, нелегальних автоперевезень до Криму. Упродовж двох років сума "внесків" склала 23 мільйони гривень.

Ці гроші використовувалися для особистих потреб "злодіїв у законі", забезпечення кримінальних "авторитетів" цигарками і алкоголем у місцях позбавлення волі, придбання мобільних телефонів.

Також на ці кошти організовували злочинні "сходки", підкуповували службових та посадових осіб, наймали адвокатів для інших членів злочинної організації та проводили акції із дискредитації правоохоронців.

Під час проведення слідчих дій поліція провела близько 30 санкціонованих обшуків у Херсонській, Одеській та Запорізькій областях.

Чотирьом фігурантам справи оголосили підозри.

Зловмисникам інкримінують вчинення злочинів, передбачених ст. 255 (створення злочинної організації), ст.189 (вимагання) та ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання чи збут наркотичних засобів).