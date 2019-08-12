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Силовики накрыли межрегиональную банду под контролем воров в законе

Понедельник, 12 августа 2019, 09:44

Источник: сообщение пресс-службы Нацполиции

Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, которая контролировалась "ворами в законе" и действовала на территории Автономной Республики Крым, Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей.

Сообщение пресс-службы: "Документирование незаконной деятельности преступной организации длилось почти год. За это время удалось установить, что она работала под руководством так называемых "воров в законе". Задержанные в течение двух лет собрали несколько десятков миллионов гривен для воровского "общака"". 

 

"Так называемым "куратором" юга Украины был житель Одессы, "вор в законе" по кличке "Шарик". Херсонское "звено" преступной организации возглавлял лидер региональной преступной среды. В его обязанности входил контроль за наполнением "общака"". 

 

Детали: Средства поступали от мошеннических действий, краж, угонов, нелегальных перевозок в Крым. В течение двух лет сумма "взносов" составила 23 миллиона гривен.

Эти деньги использовались для личных нужд "воров в законе", обеспечения криминальных "авторитетов" сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, приобретения мобильных телефонов. 

 

Также на эти средства организовывали преступные "сходки", подкупали служебных и должностных лиц, нанимали адвокатов для других членов преступной организации и проводили акции по дискредитации правоохранителей.

Во время проведения следственных действий полиция провела около 30 санкционированных обысков в Херсонской, Одесской и Запорожской областях.

Четырем фигурантам дела объявили подозрения.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст.189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств).

Украинская правда
Темы: полицияКрымОдесская область
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