Полиция разоблачила преступную группу, которую контролировали "воры в законе"

2824 просмотра
Понедельник, 12 августа 2019, 09:44

Источник: сообщение пресс-службы Нацполиции

Крымская полиция пресекла деятельность преступной организации, которая контролировалась "ворами в законе" и действовала на территории Автономной Республики Крым, Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей.

Сообщение пресс-службы: "Документирование незаконной деятельности преступной организации длилось почти год. За это время удалось установить, что она работала под руководством так называемых "воров в законе". Задержанные в течение двух лет собрали несколько десятков миллионов гривен для воровского "общака"". 

 

"Так называемым "куратором" юга Украины был житель Одессы, "вор в законе" по кличке "Шарик". Херсонское "звено" преступной организации возглавлял лидер региональной преступной среды. В его обязанности входил контроль за наполнением "общака"". 

 

Детали: Средства поступали от мошеннических действий, краж, угонов, нелегальных перевозок в Крым. В течение двух лет сумма "взносов" составила 23 миллиона гривен.

Эти деньги использовались для личных нужд "воров в законе", обеспечения криминальных "авторитетов" сигаретами и алкоголем в местах лишения свободы, приобретения мобильных телефонов. 

 

Также на эти средства организовывали преступные "сходки", подкупали служебных и должностных лиц, нанимали адвокатов для других членов преступной организации и проводили акции по дискредитации правоохранителей.

Во время проведения следственных действий полиция провела около 30 санкционированных обысков в Херсонской, Одесской и Запорожской областях.

Четырем фигурантам дела объявили подозрения.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации), ст.189 (вымогательство) и ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение или сбыт наркотических средств).

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция Крым Одесская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Иерусалиме из-за беспорядков пострадали более 60 человек 11 августа 2019, 22:38
Работник Нацполиции устроил смертельное ДТП и скончался от травм 11 августа 2019, 19:37
Митинг за свободные выборы в Москве: 325 задержанных, более 10 - несовершеннолетние 10 августа 2019, 23:47
Все новости
Главные новости
ООС: боевики 8 раз открывали огонь
ДТП маршрутки и авто на Киевщине: 2 погибших, 13 травмированных
Юный украинец стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду
Волкер рассказал об очередном раунде консультаций по "нормандскому формату"
Все новости
интервью

Интервью с лидером группы "Вагоновожатые" Антоном Слепаковым

здоровье

Как диагностировать рак яичников, когда еще нет симптомов

ted

4 выступления TED о математике любви и причины измен

Поиск по сайту
Архив
Весь архів