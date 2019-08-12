Погода в Україні: температура стрибатиме від 9 до 35 градусів

У найближчі дні в Україні очікується спекотна погода, переважно без опадів.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

12 серпня в Україні прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, лише на Волині та Львівщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, на Закарпатті та півдні Одещини до 35°.

У Києві 12 серпня також мінлива хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

У столичній області хмарно, але без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 28-33°.

За даними синоптиків, 13-14 серпня в Україні мінлива хмарність. У західних, 14 серпня і в північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на сході, 14 серпня і на заході 11-16°; вдень 28-33°, 14 серпня на заході 19-24°, у північних областях 25-30°.

У Києві та столичній області 13-14 серпня мінлива хмарність. 13 серпня без опадів, 14 серпня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 13 серпня 28-33°, 14 серпня 25-30°.

15-16 серпня в Україні без опадів, лише в західних областях вдень 16 серпня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура у західних та північних областях вночі 9-15°, вдень 21-26°; на решті території вночі 14-19°, вдень 26-31°.

У Києві та області 15- 16 серпня без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.