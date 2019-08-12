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Погода в Украине: температура будет прыгать от 9 до 35 градусов

Понедельник, 12 августа 2019, 10:22
Погода в Украине: температура будет прыгать от 9 до 35 градусов

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, преимущественно без осадков.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

12 августа в Украине прогнозируется переменная облачность. Без осадков, лишь на Волыни и Львовщине днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до 35°.

В Киеве 12 августа также переменная облачность и без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем ​​28-30°.

 

В столичной области облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18 °, днем ​​28-33 °.

По данным синоптиков, 13-14 августа в Украине переменная облачность. В западных, 14 августа и в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, на востоке, 14 августа и на западе 11-16°; днем 28-33°, 14 августа на западе 19-24°, в северных областях 25-30°.

 

В Киеве и столичной области 13-14 августа переменная облачность. 13 августа без осадков, 14 августа местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 13 августа 28-33° 14 августа 25-30°.

 

15-16 августа в Украине без осадков, лишь в западных областях днем ​​16 августа местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура в западных и северных областях ночью 9-15°, днем ​​21-26°; на остальной территории ночью 14-19°, днем ​​26-31°.

 

В Киеве и области 15-16 августа без осадков. Температура ночью 10-15°, днем ​​21-26°.

 

Темы: погодаУкраина
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