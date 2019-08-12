Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні почали серійну модернізацію танків Т-64

Понеділок, 12 серпня 2019, 11:30
В Україні почали серійну модернізацію танків Т-64

ДП "Львівський бронетанковий завод" налагодило серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року, які обладнанні тепловізорами, цифровими радіостанціями, засобами супутникової навігації та новим динамічним захистом.

Про це повідомляє прес-служба ДК "Укроборонпром".

За даними концерну, під час модернізації у бойову машину встановлюється новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, який забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.

Водночас інші члени екіпажу отримають нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. 

 
фото ДК укроборонпром

"Ці прилади мають високу стійкість до світлових завад, вони не чутливі до засвічення навіть під час використання противником спеціальних завад у інфрачервоному діапазоні", - розповіли в  "Укроборонпромі". 

"Окрім того, вони встановлюються на штатні кріплення та підключаються до електричної мережі танку без її зміни, що дозволяє значно зменшити час та витрати для інтеграції приладів у системи бойової машини", - додали у концерні.

Повідомляється, що також Т-64 зразка 2017 року отримав новий динамічний захист, який значно посилює рівень захищеності бойової машини і ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження: кумулятивним та бронебійним, а також ударно-кумулятивним боєприпасам типу "ударне ядро".

 
фото дк укроборонпром

"Ще однією особливістю Т-64 зразка 2017 року є система супутникової навігації від Держпідприємства "Орізон-Навігація", що входить до складу ДК "Укроборонпром". Цей навігаційний комплекс працює у автоматизованій цифровій системі, що дозволяє у режимі "онлайн" обмінюватись надійно зашифрованими даними", - сказано у повідомленні. 

За інформацією ДК,  данні про місцезнаходження кожної машини можуть надходити до командувачів всіх рівнів, від командиру взводу до керівництва всією бойовою операцією.

Танки також оснащуються новими цифровими радіостанціями "Либідь К-2РБ", які забезпечують надійний захищений від перешкод та перехоплення зв‘язок на дистанції до 70 кілометрів.

Зазначається, що раніше модернізацію танків Т-64 до цього рівня проводив лише "Харківський бронетанковий завод" "Укроборонпрому", який вже направив до українського війська понад півтори сотні Т-64 зразка 2017 року. 

А завдяки потужностям "Львівського бронетанкового заводу" процес переозброєння українського війська модернізованими машинами проходитиме значно швидше.

В Укроборонпромі" наголосили, що потужності цих двох танкових підприємств дозволяють, за наявності стабільного замовлення та фінансування з боку замовника, провести модернізацію всіх Т-64 у найближчій перспективі.  

Українська правда
Теми: Укроборонпром
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Укроборонпром
Держконцерн "Укроборонпром" остаточно реформували в акціонерне товариство
Зеленський звільнив голову "Укроборонпрому"
Розтрата пів мільйона гривень: ексдиректор підприємства "Укроборонпрому" отримав підозру
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: