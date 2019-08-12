Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине начали серийную модернизацию танков Т-64

Понедельник, 12 августа 2019, 11:30
В Украине начали серийную модернизацию танков Т-64

ГП "Львовский бронетанковый завод" наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

По данным концерна, при модернизации в боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время другие члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения.

 
фото гк укроборонпром

"Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне", - рассказали в "Укроборонпроме".

"Кроме того, они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменения, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для интеграции устройств в системы боевой машины", - добавили в концерне.

Сообщается, что также Т-64 образца 2017 года получил новую динамическую защиту, которая значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

 
фото гк укроборонпром

"Еще одной особенностью Т-64 образца 2017 года является система спутниковой навигации от Госпредприятия "Оризон-Навигация", входящая в состав ГК "Укроборонпром". Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными", - сказано в сообщении.

По информации ГК, данные о местонахождении каждой машины могут поступать к командующим всех уровней, от командира взвода к руководству всей боевой операцией.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежную защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.

Отмечается, что ранее модернизацию танков Т-64 к этому уровню проводил только "Харьковский бронетанковый завод" "Укроборонпрома", который уже направил в украинскую армию более полутора сотен Т-64 образца 2017 года.

А благодаря мощностям "Львовского бронетанкового завода" процесс перевооружения украинской армии модернизированными машинами будет проходить значительно быстрее.

В "Укроборонпроме" отметили, что мощности этих двух танковых предприятий позволяют, при наличии стабильного заказа и финансирования со стороны заказчика, провести модернизацию всех Т-64 в ближайшей перспективе.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Укроборонпром
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Укроборонпром
Госконцерн "Укроборонпром" окончательно реформировали в акционерное общество
Зеленский уволил главу "Укроборонпрома"
Растрата полмиллиона гривень: эксдиректор предприятия "Укроборонпрома" получил подозрение
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: