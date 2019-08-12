Зеленський наїхав на керівництво поліції, СБУ й прокуратури Житомирщини

Джерело: Нарада за участю президента у Житомирі.

Президент Володимир Зеленський доручив звільнити керівників поліції та Служби безпеки Житомирської області через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.

Також він хотів почути прокурора області, але той виявився у відпустці.

За даними голови держави, проблема незаконного видобутку бурштину загострилася у 2014 році, а керівник Національної поліції Сергій Князєв доповів, що боротьба з цим важлива для Волинської, Житомирської та Рівненської областей.

Пряма мова Зеленського: "Ми почнемо працювати по всіх прізвищах у цих трьох областях, щоб вони збирали свої речі і змінили адресу свого існування, змінили країну свого життя .це буде найм'якший варіант

У цій схемі і Нацполіція, і Служба безпеки, і таке інше. У Житомирській області, я так розумію Олевський і Овруцький райони. Керівників райвідділів поліції я дуже прошу звільнити".

Князєв відповів: "Зробимо". У залі додали, що проблема є і в Коростенському районі, – начальник Нацполіції пообіцяв розібратися комплексно.

Зеленський також спитав керівника поліції області: "Що у вас відбувається в області?". Той відповів, що йде боротьбі з незаконним видобутком бурштину.

Президент дорікнув: "Вам приємно, що про вашу поліцію кажуть, що "всі теж у схемі"?".

Начальник поліції області відповів, що викрили начальника Олеського району, та й загалом результати діяльності за останні 3 роки покращилися: "Ми майже припинили масовий видобуток. Зупинити практично нереально, бо треба дуже великі сили".

Зеленський перервав його: "Я вам не вірю. Я буду говорити з керівником. Я теж вам рекомендую дуже покинути свою посаду. Я буду говорити з паном Князєвим. За 4 роки ви кажете, ви припинили, – а в нас є економічні висновки, що ви тут припинили, хто припинив.

Знаючи, що ми прилітаємо, припинили. Ну, і про польську біржу – окремо, якщо хочете, послухайте... Може, ви й нормальна людина і у схемі не були, але ви не можете нічого зробити з піратами бурштиновими".

Голові Служби безпеки в області президент теж сказав: "Служба безпеки теж у цій схемі".

Відповідь, що СБУ працює і управління вилучило понад 13 тонн бурштину, Зеленського не з задовольнила: "Ми змінимо голову Служби безпеки у Житомирській області. Я хотів би, щоб Іван Геннадійович Баканов розглянув іншу кандидатуру"

Почувши, що прокурор області у відпустці, президент заявив: "У якій відпустці? За межами України? А коли відпустка почалася? А є заява з датами? Я хочу побачити, коли він пішов у відпустку. А ви можете нам доповідь з приводу бурштину і тих прокурорів, хто кришує?"..

Заступник керівника обласної прокуратури заявив, що прокуратура протидіє незаконному видобутку бурштину, а Зеленський зупинив його словами: "Ви повинні знати що відбувається. Дякую".

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