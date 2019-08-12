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Зеленский наехал на руководство полиции, СБУ и прокуратуры Житомирщины

Понедельник, 12 августа 2019, 12:33
Зеленский наехал на руководство полиции, СБУ и прокуратуры Житомирщины
president.gov.ua

Источник: Совещание с участием президента в Житомире.

Президент Владимир Зеленский поручил уволить руководителей полиции и Службы безопасности Житомирской области из-за причастности к схемам незаконной добычи янтаря.

Также он хотел услышать прокурора области, но тот оказался в отпуске.

По данным главы государства, проблема незаконной добычи янтаря обострилась в 2014 году, а руководитель Национальной полиции Сергей Князев доложил, что борьба с этим важна для Волынской, Житомирской и Ровенской областей.

Прямая речь Зеленского: "Мы начнем работать по всем фамилиям в этих трех областях, чтобы они собирали свои вещи и сменили адрес своего существования, сменили страну своей жизни. Это будет самый мягкий вариант.

В этой схеме и Нацполиция, и Служба безопасности, и так далее. В Житомирской области, я так понимаю Олевский и Овручский районы. Руководителей райотделов полиции я очень прошу уволить".

Князев ответил: "Сделаем". В зале добавили, что проблема есть и в Коростенском районе, – начальник Нацполиции пообещал разобраться комплексно.

Зеленский также спросил руководителя полиции области: "Что у вас происходит в области?". Тот ответил, что идет борьбе с незаконной добычей янтаря.

Президент упрекнул: "Вам приятно, что о вашей полиции говорят, что "все тоже в схеме"?".

Начальник полиции области ответил, что разоблачили начальника Олеського района, да и вообще результаты деятельности за последние 3 года улучшились: "Мы почти прекратили массовую добыча. Остановить практически нереально, потому что нужны очень большие силы".

Зеленский прервал его: "Я вам не верю. Я буду говорить с руководителем. Я тоже вам рекомендую очень покинуть свой пост. Я буду говорить с господином Князевым. За 4 года вы говорите, вы прекратили, – а у нас есть экономические выводы, что вы здесь прекратили, кто прекратил.

Зная, что мы прилетаем, прекратили. Ну, и о польской бирже – отдельно, если хотите, послушайте... Может, вы и нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете ничего сделать с пиратами янтарными".

Главе Службы безопасности в области президент тоже сказал: "Служба безопасности тоже в этой схеме".

Ответ, что СБУ работает и управление изъяло более 13 тонн янтаря, Зеленского не удовлетворил: "Мы сменим главу Службы безопасности в Житомирской области. Я хотел бы, чтобы Иван Геннадьевич Баканов рассмотрел другую кандидатуру"

Услышав, что прокурор области в отпуске, президент заявил: "В каком отпуске? За пределами Украины? А когда отпуск начался? А есть заявление с датами? Я хочу увидеть, когда он ушел в отпуск. А вы можете нам доклад по поводу бренда и тех прокуроров, кто крышует?".

Заместитель руководителя областной прокуратуры заявил, что прокуратура противодействует незаконной добыче янтаря, а Зеленский остановил его словами: "Вы должны знать, что происходит. Спасибо".

Алена Рощенко, УП

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Темы: ЗеленскийЖитомирянтарьполицияСБУ
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