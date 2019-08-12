Кривава ДТП на Одещині: у зіткненні трьох автівок загинули четверо людей

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Понеділок, 12 серпня 2019, 12:39

Джерело: обласна поліція

Внаслідок зіткнення трьох автомобілів в Одеській області загинули четверо людей, ще троє госпіталізовані.

Деталі: Аварія сталася на автошляху "Татарбурари-Вилкове" біля села Струмок. Зіткнулися автомобілі Fiat, Toyota та Volkswagen.

 

Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка намагається встановити особи загиблих та обставини події.

 

Українська правда

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Теми: ДТП Житомир надзвичайна подія транспорт дороги


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