Кривава ДТП на Одещині: у зіткненні трьох автівок загинули четверо людей

Зараз на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка намагається встановити особи загиблих та обставини події.

Деталі: Аварія сталася на автошляху "Татарбурари-Вилкове" біля села Струмок. Зіткнулися автомобілі Fiat, Toyota та Volkswagen.

Внаслідок зіткнення трьох автомобілів в Одеській області загинули четверо людей, ще троє госпіталізовані.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"