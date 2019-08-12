Кровавое ДТП на Одессчине: в столкновении 3 автомобилей погибли четверо

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Понедельник, 12 августа 2019, 12:39

Источник: областная полиция

В результате столкновения трех автомобилей в Одесской области погибли четыре человека, еще трое госпитализированы.

Детали: Авария произошла на автодороге "Татарбурары-Вилково" возле села Струмок. Столкнулись автомобили Fiat, Toyota и Volkswagen.

 

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая пытается установить личности погибших и обстоятельства происшествия.

 

Украинская правда

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Темы: ДТП Житомир чрезвычайное происшествие транспорт дороги


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