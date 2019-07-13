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Зеленський зажадав звільнення глави ДФС: "Гаразд - я, ви нас усіх вважаєте ідіотами?"

Субота, 13 липня 2019, 12:48
Зеленський зажадав звільнення глави ДФС: Гаразд - я, ви нас усіх вважаєте ідіотами?

Джерело: Сторінка Офісу президента України у Twitter. 

Президент України Володимир Зеленський зажадав відставки в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.

Деталі: Під час наради в Адміністрації морських портів в Одесі, де президент перебуває з робочим візитом, Зеленський закликав Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць. 

"Ми з вами домовилися, що ви звільните людей,... митників, якщо вони самі не напишуть заяви про звільнення. Правильно? Після цього я побачив ваш пост у Facebook і дуже радів, бо зрозумів, що дійсно нормальна людина з'явилася. Я побачив, що ви їх звільнили. Потім попросив надати мені документи, реальні, щоб я побачив. Вони не співпадали з вашим постом у Facebook. Тобто ви людей відправили у відпустку... Можна невеличку доповідь з цього питання?", - заявив Зеленський.

У свою чергу Власов заявив, що "за той короткий термін мета досягнута".

"Вони звільнені від виконання обов'язків, два посадовця - Селебор та Прокіпчук - пішли у відпустку, за станом здоров'я близьких родичів, і вони написали заяви на звільнення", - повідомив Власов. 

"Ви вважаєте, що я ідіот?", - відреагував Зеленський. 

"Гаразд я. Ви нас усіх вважаєте ідіотами? Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо можна. Якщо ви не можете впоратися з людьми, які є відповідальністю за вашою вертикаллю. Скажіть мені дату, щоб я це знав не з Facebook, а з реальних документів, коли це можна зробити", - заявив Зеленський, звертаючись до Власова.

"Я сьогодні напишу заяву і відправлю в Кабмін", - відповів Власов. 

Нагадаємо:

  • На початку липня під час робочого візиту на Закарпаття Зеленський закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення та заявив, що вимагає змінити працівників управління СБУ на Закарпатті, які відповідають за боротьбу з корупцією і контрабандою.
  • 9 липня в.о. глави ДФС Олександр Власов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що увільнив від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької. Посадові обов'язки керівників митниць виконуватимуть "фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС", додав Власов.
  • Раніше  Державне бюро розслідувань повідомило про викриття схеми формування податкового кредиту з ПДВ підприємствами-імпортерами транспортних засобів на території Волинської області. 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОдеська областьФіскальна служба
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