Зеленський зажадав звільнення глави ДФС: "Гаразд - я, ви нас усіх вважаєте ідіотами?"

Джерело: Сторінка Офісу президента України у Twitter.

Президент України Володимир Зеленський зажадав відставки в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.

Деталі: Під час наради в Адміністрації морських портів в Одесі, де президент перебуває з робочим візитом, Зеленський закликав Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць.

"Ми з вами домовилися, що ви звільните людей,... митників, якщо вони самі не напишуть заяви про звільнення. Правильно? Після цього я побачив ваш пост у Facebook і дуже радів, бо зрозумів, що дійсно нормальна людина з'явилася. Я побачив, що ви їх звільнили. Потім попросив надати мені документи, реальні, щоб я побачив. Вони не співпадали з вашим постом у Facebook. Тобто ви людей відправили у відпустку... Можна невеличку доповідь з цього питання?", - заявив Зеленський.

У свою чергу Власов заявив, що "за той короткий термін мета досягнута".

"Вони звільнені від виконання обов'язків, два посадовця - Селебор та Прокіпчук - пішли у відпустку, за станом здоров'я близьких родичів, і вони написали заяви на звільнення", - повідомив Власов.

"Ви вважаєте, що я ідіот?", - відреагував Зеленський.

"Гаразд я. Ви нас усіх вважаєте ідіотами? Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо можна. Якщо ви не можете впоратися з людьми, які є відповідальністю за вашою вертикаллю. Скажіть мені дату, щоб я це знав не з Facebook, а з реальних документів, коли це можна зробити", - заявив Зеленський, звертаючись до Власова.

"Я сьогодні напишу заяву і відправлю в Кабмін", - відповів Власов.

Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY — Офіс Президента (@APUkraine) 13 липня 2019 р.

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