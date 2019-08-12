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Проблема автоквот: бізнес просить Зеленського вплинути на президента Польщі

Понеділок, 12 серпня 2019, 14:32

Українські підприємці звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням підняти питання збільшення квоти автодозволів під час зустрічі з президентом Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненій у понеділок заяві Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Як зазначається у заяві, станом на початок серпня українські підприємці майже вичерпали квоти дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом у напрямку Польщі.

"Проблема нестачі автодозволів турбує бізнес протягом останніх років, проте якщо раніше кількості виданих дозволів вистачало на 9-10 місяців, то наразі деякі види було вичерпано практично за пів року. Відповідно, компанії стикаються з серйозною нестачею авторизованого транспорту для здійснення зовнішньоторговельних операцій з країнами Євросоюзу", - заявили в асоціації.

Через проблему з дозволами існує загроза затримок у постачанні товарів в країни ЄС, а також можливі перебої з імпортом сировини та готової продукції з Європи, стверджують підприємці.

До того ж, порушення термінів доставки вантажів негативно впливають на відносини українських підприємців з європейськими партнерами та на бізнес-імідж України в цілому. Для збереження та пришвидшення темпів міжнародної торгівлі необхідно збільшити кількість дозволів між польською та українською сторонами.

"Зважаючи на це, асоціація звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням підняти питання збільшення квоти автодозволів під час зустрічі з президентом Польщі та сприяти розв'язанню цієї проблеми у довгостроковій перспективі", - стверджується у заяві.

Нагадаємо:

  • Україна може звернутися зі скаргою до Європейської комісії на дії Польщі, яка в односторонньому порядку суттєво скоротила квоту на перевезення для українського автомобільного транспорту, що суперечить Угоді про асоціацію Україна-ЄС.

Детальніше читайте: "Експорт під загрозою: навіщо Україна погрожує оскаржити дії Польщі у Брюсселі".

Теми: бізнесЗеленськийПольща
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