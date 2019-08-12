Проблема автоквот: бизнес просит Зеленского повлиять на президента Польши

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Понедельник, 12 августа 2019, 14:32

Украинские предприниматели обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос увеличения квоты разрешений на перевозки грузов автомобильным транспортом во время встречи с президентом Польши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Как отмечается в заявлении, по состоянию на начало августа украинские предприниматели почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши.

"Проблема нехватки авторазрешений беспокоит бизнес в последние годы, однако если раньше количества выданных разрешений хватало на 9-10 месяцев, то сейчас некоторые виды были исчерпаны практически за полгода. Соответственно, компании сталкиваются с серьезной нехваткой авторизованного транспорта для осуществления внешнеторговых операций со странами Евросоюза", - заявили в ассоциации.

Из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы, утверждают предприниматели.

К тому же нарушение сроков доставки грузов негативно влияет на отношения украинских предпринимателей с европейскими партнерами и на бизнес-имидж Украины в целом. Для сохранения и ускорения темпов международной торговли необходимо увеличить количество разрешений между польской и украинской сторонами.

"Учитывая это, ассоциация обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос увеличения квоты авторазрешений во время встречи с президентом Польши и способствовать решению этой проблемы в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.

Напомним:

  • Украина может обратиться с жалобой в Европейскую комиссию на действия Польши, которая в одностороннем порядке существенно сократила квоту на перевозку для украинского автомобильного транспорта, что противоречит Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.

Подробнее читайте: "Экспорт под угрозой: зачем Украина угрожает обжаловать действия Польши в Брюсселе".

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Темы: бизнес Зеленский Польша


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